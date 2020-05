Öffentliche katholische Gottesdienste ab dem Wochenende

Erstmals seit Beginn der Corona-Krise werden in Berlin an diesem Wochenende wieder öffentliche katholische Sonntagsgottesdienste gefeiert. Wie überall gelten auch in den Kirchen Hygienevorschriften: Die Teilnehmerzahl ist auf 50 Gläubige beschränkt, es muss ein Mindestabstand von 1,50 Metern eingehalten werden, wie das Erzbistum Berlin am Donnerstag mitteilte. Die Gemeinden müssen zudem Anwesenheitslisten mit Name, Adresse und Telefonnummer führen und vier Wochen aufbewahren.

Ein Sprecher des Erzbistums wies darauf hin, dass viele Gemeinden die Einhaltung der Teilnehmerzahl über eine Anmeldung regelten. Die Kirche rief die Gläubigen dazu auf, verantwortlich mit den Lockerungen umzugehen und sich und andere zu schützen. Wer sich krank fühle oder verunsichert sei, sei gebeten, auf das Mitfeiern zu verzichten. Die Sonntagspflicht sei weiterhin aufgehoben, hieß es. Nach Angaben des Sprechers wurden Gottesdienste seit März im Internet gestreamt.

© Drobot Dean - stock.adobe.com Berlin-Mail für Individualisten Zeig, dass Du Berliner bist und sichere Dir Deinen.Namen@Berlin.de als E-Mail-Adresse. Die sichere und zuverlässige Berlin-Mail bietet alles, was Du für den Alltag im Internet brauchst. mehr