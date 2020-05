Jugendzentren öffnen eingeschränkt am 11. Mai 2020

Jugendeinrichtungen und Familienzentren sollen ab 11. Mai 2020 wieder öffnen dürfen - dabei gelten aber zahlreiche Einschränkungen.

Darauf hat die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie am Donnerstag hingewiesen. In den Jugendeinrichtungen sollen zunächst die pädagogisch betreuten Angebote wieder starten, zum Beispiel Gesprächs- Kreativ-, oder Spielgruppen. Bei allen Gruppenangeboten ist die Teilnehmerzahl auf sechs Personen begrenzt, außerdem müssen Anwesenheitslisten geführt werden, so die Senatsverwaltung.