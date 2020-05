Kitas sollen Betrieb schrittweise weiter steigern

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller hat angekündigt, die Kitas während der Corona-Pandemie wieder Zug um Zug in Betrieb zu nehmen.

«Wir sind schon bei einer Versorgung von rund 40 Prozent des Normalbetriebs und gehen jetzt schrittweise auf 70 Prozent», sagte er am Donnerstagmorgen (07. Mai 2020) im RBB-Inforadio. Das sei bereits deutlich mehr als in anderen Bundesländern, die teilweise erst jetzt eine Notbetreuung einrichteten.

Kleine Gruppen und zeitversetzte Betreuung

Der Kita-Betrieb könnte Müller zufolge über kleinere Gruppen und zeitversetztes Betreuen in Gang kommen. So werde man «Schritt für Schritt beinah jeden Tag etwas besser werden und mehr Angebot machen können». Er erklärte: «Aber wie in allen anderen Lebensbereichen wird das leider nicht von heute auf morgen auf hundert Prozent hochgehen.»