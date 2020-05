Kreative Besuchsideen in Berliner Pflegeheimen

Viele Senioren in Pflegeheimen dürfen ihre Liebsten nicht mehr auf ihren Zimmern empfangen. Doch einige Heime sind inzwischen kreativ geworden und haben in Zeiten von Corona andere Lösungen gefunden.

«Seit Mittwoch werden in den Gärten der Vivantes-Einrichtungen unter Wahrung der Abstandsregeln und bei Nutzung eines Mund-Nasenschutzes betreute Gespräche mit Angehörigen ermöglicht», sagte Presse-Referentin Mischa Moriceau der Deutschen Presse-Agentur.

Besuchsbalkone eingerichtet

In den unteren Etagen der Hauptstadtpflege-Häuser seien bereits sogenannte Besuchsbalkone eingerichtet worden. Über diese Balkone könnten sich die Bewohner mit ihren Angehörigen im Garten unterhalten. «Im Vivantes Hauptstadtpflege Haus Seebrücke gibt es in einem Aufenthaltsraum im Erdgeschoss ein Panoramafenster, über das ebenfalls Begegnungen ermöglicht werden. Diese Option ist so nachgefragt, das nun schon Besuchspläne mit Zeitfenstern erstellt werden», berichtet Moriceau.