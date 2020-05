Senat berät über Lockerungen der Corona-Regeln

Einige Länder haben bereits angekündigt, Gaststätten Mitte Mai eine Öffnung zu ermöglichen und Hotels ab Ende Mai. Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hatte am Dienstag angekündigt, in der Hauptstadt in der kommenden Woche die ersten Schritte zu gehen. Er sprach von einer Öffnung in mehreren Phasen unter Wahrung der Abstands- und Hygieneregeln, die er mit Brandenburg absprechen wolle.