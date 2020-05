Nun 6086 Corona-Fälle in Berlin

In Berlin haben sich bisher mindestens 6086 Menschen nachweislich mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Das sind laut Statistik der Gesundheitsverwaltung vom Dienstag 50 mehr als am Vortag. Im Krankenhaus isoliert und behandelt werden 476 Personen, davon 144 auf Intensivstationen. 159 an Sars-CoV-2 erkrankte Patienten sind bislang gestorben. 5218 Patienten gelten als genesen.

