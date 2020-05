Provisorische Schwimmhalle entsteht in Kreuzberg

Die neue Halle entsteht in Leichtbauweise und soll im Frühjahr 2021 öffnen, wie die Berliner Bäder-Betriebe (BBB) am Dienstag (05. Mai 2020) mitteilten. Dann wird das Wellenbad am Spreewaldplatz für eine Grundsanierung geschlossen - mindestens zweieinhalb Jahre lang.