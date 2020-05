FDP: Berlin braucht ein Umsetzungskonzept für die Corona-App

Der Senat sollte sich nach Einschätzung der FDP-Fraktion bereits Gedanken über die Nutzung der bundesweit geplanten Corona-Warn-App machen.

«Eine App zur Kontaktnachverfolgung kann nur dann wirken, wenn die zu Benachrichtigenden, also möglicherweise Infizierte, schnell wissen, an wen sie sich wenden müssen», heißt es in einem Papier der Fraktion.