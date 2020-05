Toilettenverein empfiehlt Einlasskontrollen in Schul-WCs

Die Deutsche Toilettenorganisation GTO (German Toilet Organization) hat Einlasskontrollen für Schultoiletten empfohlen.

Zur Sicherstellung des Infektionsschutzes in Corona-Zeiten empfiehlt der Verein in einem am Montag (04. Mai 2020) veröffentlichten Papier außerdem, jedes zweite Urinal zu sperren. Außerdem sollten demnach in keinem Fall mehr Schüler gleichzeitig eingelassen werden, als Toilettenkabinen und Handwaschbecken vorhanden sind. «Zur Entzerrung der Nutzung sollten Toilettenbesuche auch während des Unterrichts gestattet werden», heißt es weiter.