Weitere Corona-Lockerungen? Senat berät am Mittwoch

Der Berliner Senat will auf einer Sondersitzung am Mittwoch über mögliche weitere Lockerungen in der Corona-Krise beraten.

© dpa

Informationen zum Coronavirus Pressemitteilungen, Statistiken und Maßnahmen: Die offiziellen Informationen des Landes Berlin zum Coronavirus (SARS-CoV-2). mehr

Sie soll unmittelbar nach der Schaltkonferenz von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Länderchefs stattfinden. Wie es am Montag (04. Mai 2020) aus Senatskreisen hieß, dürften Öffnungsperspektiven für die Gastronomie dabei großen Raum einnehmen. Einige Länder haben bereits angekündigt, Gaststätten von kommender Woche an eine Öffnung zu ermöglichen. Niedersachsen will zudem Hotels ab 25. Mai unter Auflagen einen Neustart nach wochenlanger Schließung erlauben. In der regulären Senatssitzung am Dienstag seien für Berlin dazu noch keine Beschlüsse zu erwarten, hieß es.

Lockerungen in anderen Bundesländern bereits beschlossen Nicht alle Bundesländer wollen im Hinblick auf Lockerungen auf die Schalte mit der Kanzlerin warten. In Sachsen-Anhalt gilt seit Montag das gelockerte Kontaktverbot. Niedersachsen als beliebtes Ferienland mit Nordseeküste wiederum kündigte am Montag an, dass Gaststätten ab 11. Mai und Hotels ab 25. Mai unter Auflagen eine Öffnung erlaubt werden soll. Sachsen will das Restaurants ab 15. Mai ermöglichen.

Pop: «Alleingänge einzelner Bundesländer sind nicht dienlich» Berlins Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) kritisierte solche Vorstöße. «Alleingänge einzelner Bundesländer sind nicht dienlich», erklärte sie. «Aber es braucht eine klare Perspektive für die Gastronomie zur Planungssicherheit», fügte sie hinzu. «Das ist meine Erwartung an die Ministerpräsidentenkonferenz am Mittwoch. Wir stehen in Berlin mit einem Phasenplan zur Öffnung unter Bedingungen der Pandemie bereit, den wir gemeinsam mit der Branche erarbeitet haben.» Oberste Priorität habe dabei weiterhin der Gesundheitsschutz.

Müller plädiert für Öffnungsperspektive für Gastronomie und Hotellerie Auch der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) hatte in den vergangenen Tagen mehrfach dafür plädiert, der Gastronomie und Hotellerie eine Öffnungsperspektive aufzuzeigen. Beide Branchen spielten in Berlin auch wegen der Zahl der dort Beschäftigten eine große Rolle. Aber die Menschen insgesamt erwarteten hier ein stückweit Lockerungen.

© dpa Müller hofft auf Lockerung bei Restaurants Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller hofft, dass die Gastronomie der Stadt wieder öffnen kann, noch bevor Großveranstaltungen erlaubt werden. mehr

© dpa Friseure öffnen wieder Salons Nach wochenlanger Schließung in der Corona-Krise dürfen Friseurinnen und Friseure ab Montag wieder ihre Salons öffnen - allerdings mit einigen Einschränkungen. mehr