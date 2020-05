Wirtschaftssenatorin gegen Alleingänge bei Gastronomie

Berlins Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) hat die Ankündigung Niedersachsens kritisiert, Gaststätten ab 11. Mai und Hotels ab 25. Mai 2020 eine Öffnung zu erlauben. «Alleingänge einzelner Bundesländer sind nicht dienlich», erklärte Pop dazu am Montag.

«Aber es braucht eine klare Perspektive für die Gastronomie zur Planungssicherheit», fügte sie hinzu. «Das ist meine Erwartung an die Ministerpräsidentenkonferenz am Mittwoch. Wir stehen in Berlin mit einem Phasenplan zur Öffnung unter Bedingungen der Pandemie bereit, den wir gemeinsam mit der Branche erarbeitet haben.» Oberste Priorität habe dabei weiterhin der Gesundheitsschutz.