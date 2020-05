Müller gedenkt der Kapitulation Berlins vor 75 Jahren

Am Vormittag trafen sich Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD), Russlands Botschafter Sergej Netschajew und Belarus' Botschafter Denis Sidorenko zur Kranzniederlegung in Berlin-Tempelhof . Auch einige Anwohner kamen zum Haus Nummer 2 im Schulenburgring. Dort hatten Deutsche und Sowjets vor 75 Jahren die Urkunde zur Kapitulation unterschrieben. Später wuchs Michael Müller im selben Haus auf. Die Hauptstadt kapitulierte am 2. Mai 1945 - sechs Tage vor der Kapitulation Gesamtdeutschlands.