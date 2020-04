Gut 5880 Corona-Fälle in Berlin: Zwei weitere Tote

In Berlin haben sich bis Donnerstag 5881 Menschen nachweislich mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Das sind 60 mehr als am Vortag, wie aus den jüngsten Zahlen der Senatsgesundheitsverwaltung hervorgeht. 149 Menschen, bei denen das Virus nachgewiesen wurde, sind bislang gestorben - das sind zwei mehr als am Mittwoch.

© dpa

88 der Toten waren 80 Jahre und älter, 35 waren 70 bis 79 Jahre alt. 15 Gestorbene waren 60 bis 69 Jahre alt, neun 50 bis 59 Jahre und zwei 40 bis 49 Jahre.

Laut Verwaltung liegen derzeit 566 Patienten in Krankenhäusern, von denen 162 intensivmedizinisch behandelt werden. Die übrigen Corona-Kranken seien in häuslicher Isolation.