Auch CDU-Fraktionschef fordert Perspektive für Gastronomen

Der Berliner CDU-Fraktionsvorsitzende Burkard Dregger hat eine Perspektive für Gastronomie und Hotellerie gefordert. «Wenn wir verlässliche Perspektiven schaffen, dann erhalten wir die Bereitschaft zum Durchhalten und zum Infektionsschutz», sagte er am Donnerstag im Abgeordnetenhaus.

In Berlin gebe es mehr als 19 000 Gastronomiebetriebe, viele von ihnen stünden wegen der Corona-Pandemie vor dem Aus. «Hier geht es um wirtschaftliche Existenzen von vielen Familien.» In Berlin hingen an der Branche mehr Arbeitsplätze als in anderen Bundesländern. Der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) solle sich in der Telefonkonferenz mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und den anderen Länderchefs daher für eine Perspektive für die Gastronomen einsetzen.