Vier Objekte der Hisbollah in Berlin-Neukölln durchsucht

Bei einer Razzia gegen die libanesische Hisbollah haben Berliner Polizei und Bundespolizei vier Objekte der schiitischen Islamisten-Vereinigung in Neukölln durchsucht.

Das sagte ein Berliner Polizeisprecher am Donnerstag (30. April 2020). Grund der Razzia, die seit 6.00 Uhr läuft, ist das von Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) am Donnerstag verhängte Betätigungsverbot für die Gruppe. Sie muss ihre Aktivitäten in Deutschland nun einstellen.