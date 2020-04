Beginn der Sitzung des Abgeordnetenhauses verzögert sich

Der Beginn der Sitzung des Berliner Abgeordnetenhauses hat sich am Donnerstagmorgen verzögert. Grund war ein außerordentliches Treffen des Ältestenrates, das die FDP-Fraktion beantragt hatte. Die FDP forderte, dass die Rechtsverordnungen des Senats zu den Einschränkungen wegen der Corona-Krise dem Parlament vorgelegt werden. «Es kann nicht sein, dass der Senat dauerhaft am Parlament vorbeiregiert», sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Fraktion, Paul Fresdorf, der Deutschen Presse-Agentur. Das Abgeordnetenhaus müsse die Chance haben, die Verordnungen auch in den Fachausschüssen zu beraten. Daher müssten sie noch am Donnerstag dort eingebracht werden.

Die Plenarsitzung findet wie schon die letzten mit besonderen Abstands- und Hygieneregeln statt und ist auch kürzer als üblich. Weil nach der ersten nunmehr auch die zweite Besuchertribüne für Abgeordnete reserviert wird, können allerdings mehr Parlamentarier als zuletzt daran teilnehmen. Maximal ist nun Platz für 123 von 160 Abgeordnete.