Berliner Spielplätze öffnen wieder: Termine und Hygieneauflagen

Nach wochenlanger Schließung öffnen die Berliner Bezirke ab dem heutigen 30. April 2020 wieder ihre Spielplätze.

Darauf hat sich in der vergangenen Woche der Rat der Bürgermeister geeinigt. In den Bezirken Charlottenburg-Wilmersdorf, Lichtenberg, Marzahn-Hellersdorf, Neukölln, Reinickendorf, Spandau, Steglitz-Zehlendorf und Treptow-Köpenick sind alle öffentlichen Spielplätze ab heute wieder geöffnet. Auch das Bezirksamt Mitte kündigte an, einen Großteil der Spielplätze zum heutigen Stichtag wieder zu öffnen. In Pankow erfolgt die Öffnung der Spielplätze schrittweise. Im Laufe des 30. April werden zunächst 100 der 224 Spielplätze wieder zugänglich gemacht.