Theater-Performance über Videokonferenzen

Der sorgsam geplante Auftritt kommt komisch rüber, «Hört Ihr mich?» und wieder setzt das Mikro zum falschen Zeitpunkt aus: Seit Millionen Arbeitsplätze in Privatwohnungen verlegt wurden, sind Videokonferenzen eine tägliche Erfahrung. Inzwischen sind Zoom-Meetings im Homeoffice auch Thema im Theater. Weil alle Bühnen geschlossen sind, finden die Aufführungen im Internet statt. Die erste Folge von «End Meeting For All» des internationalen Theater-Kollektivs «Forced Entertainment» wurde am Dienstagabend uraufgeführt.

Entstanden ist das dreiteilige Stück als gemeinsame Produktion dreier Bühnen in drei Städten: dem Künstlerhaus Mousonturm in Frankfurt, dem Hebbel am Ufer in Berlin und und dem PACT Zollverein in Essen. Entstanden sind drei Episoden, die an drei Tagen gestreamt werden. Weitere Termine sind am 5. und am 12. Mai.