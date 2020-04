20 Menschen am Lagerfeuer: Polizei löscht Flammen

Im Kampf gegen die Corona-Pandemie kommt in Berlin auch die Wasserschutzpolizei mit Fontänen zum Einsatz. Sie löschte am Montag von einem Boot aus mit einem «10-minütigen Wasserschleier» ein Lagerfeuer am Ufer in Grünau, wie die Polizei am Dienstag twitterte. Zuvor hatten dort etwa 20 Menschen am Feuer gesessen. Nach Lautsprecherdurchsagen der Sicherheitskräfte flüchteten sie, ohne die Flammen im Wald zu löschen. Das erledigte dann die Bootsbesatzung.

© dpa