Rund 5680 Corona-Fälle in Berlin

In Berlin haben sich bis Montag 5677 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Im Vergleich zum Vortag waren das 33 Fälle mehr, wie die Senatsgesundheitsverwaltung am Montagabend mitteilte. 127 Menschen, die an Covid-19 erkrankt waren, sind demnach gestorben - das waren zwei mehr als am Sonntag.

542 Betroffene werden den Angaben zufolge in Kliniken behandelt, 152 von ihnen intensivmedizinisch. Die restlichen Erkrankten seien Zuhause isoliert. Als genesen gelten den Angaben zufolge inzwischen 4652 Menschen.

Die Behörde wies darauf hin, dass die Daten «aufgrund technischer Umstellungen in der Meldesoftware der Berliner Gesundheitsämter unvollständig» seien.