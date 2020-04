Rettungshubschrauber hat Spezialtrage für Covid-19-Patienten

Zum Beispiel schwerkranke Patienten aus Nachbarbundesländern wie Mecklenburg-Vorpommern könnten mit der Trage zur Behandlung an spezialisierte Kliniken nach Berlin gebracht werden, so Beneker. Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) schaute sich die neue Ausrüstung am Montag an. Betrieben wird «Christoph Berlin», der 2019 knapp 1220 Einsätze flog, am UKB in Marzahn von der Deutschen Luftrettung (DRF).