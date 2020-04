Unterricht mit Hygieneplan: Berliner Schulen wieder geöffnet

In Berlin haben die Schulen am Montag wieder geöffnet. Nach der Schließung seit Mitte März wegen der Corona-Pandemie sind zunächst die Schülerinnen und Schüler der zehnten Klassen zurückgekommen. Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) hatte diese umstrittene Entscheidung damit begründet, sie sollten möglichst viel Zeit für die Vorbereitung auf den Mittleren Schulabschluss (MSA) haben. Inzwischen hat die Bildungssenatsverwaltung die MSA-Prüfungen nach anhaltenden Protesten von Schülern und Eltern und Schulleitungen weitgehend abgesagt, am Termin für den Schulbeginn an diesem Montag aber festgehalten.

© dpa

Für die Schülerinnen und Schüler ist dabei vieles anders als gewohnt: Auch im Klassenzimmer oder auf dem Schulhof müssen sie einen Mindestabstand von 1,50 Meter einhalten. Regelmäßiges Händewaschen ist Pflicht.

Selbst für das Benutzen der Toiletten gelten neue Regeln: So soll nach dem «Musterhygieneplan» der Senatsverwaltung zumindest in den Pausen von einer Lehrkraft kontrolliert werden, dass - abhängig von der Toilettengröße - sich immer nur einzelne Schüler in den Sanitärräumen aufhalten.

Mit den Zehntklässlern kommt in dieser Woche nur ein kleiner Teil der Schüler zurück. Deutlich voller dürfte es bereits in der darauf folgenden Woche werden. Ab dem 4. Mai sollen auch die elften Klassen an Gymnasien, die neunten und zwölften Klassen an den Integrierten Sekundarschulen (ISS) sowie die sechsten Klassen an den Grundschulen wieder unterrichtet werden. Das dürfte es den Schulleitungen deutlich schwerer machen, den Unterricht nach den geltenden Abstandsregeln zu organisieren.