Geld ist da, Haus fehlt: Taubenstation kann nicht starten

Für die geplante Taubenauffangstation in Berlin steht zwar Geld bereit, aber noch kein Gebäude. «Bislang wurde noch kein geeignetes Objekt gefunden. Dementsprechend kann das Projekt noch nicht beginnen», sagte Michael Reis, Sprecher der Senatsverwaltung für Justiz. Die Tiermedizinerin Almut Malone vom Verein Avian kritisieret, dass bisherige Pläne noch nicht umgesetzt wurden.

In Berlin gibt es derzeit nur in einigen Bezirken betreute Taubenschläge, die laut Malone unzureichend organisiert sind. Mit dem Austausch von Eiern gegen Attrappen soll die Vermehrung der Tauben tierschutzgerecht eingedämmt werden. Plange wollte in allen Bezirken Stationen einrichten, in denen Eier ausgetauscht werden.

Diana Plange wollte das Taubenproblem berlinweit in den Griff kriegen. In allen Bezirken sollte es betreute Taubenschläge geben. Mit anderen Städten stehe sie in Kontakt, um Erfahrungen zu sammeln. «Wir wollen für Berlin die bestmögliche Lösung», so die Fachtierärztin im Mai 2019. Die Zahl der Tauben in Berlin schätzte sie auf rund 8500. Laut Almut Malone ist in diesem Bereich nicht viel passiert: «Ich bin an die Bezirke und die zuständigen Stellen der Bahn herangetreten. Diese wurden noch nicht kontaktiert», berichtet sie.