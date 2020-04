Ohne Anmeldung: Demonstration gegen Corona-Regeln

Mit einer erneuten Demonstration wollen einige Gruppen und Einzelne am Samstag (15.30 Uhr) in Berlin gegen die Corona-Kontaktbeschränkungen protestieren. Obwohl keine Demonstration offiziell bei der Polizei angemeldet ist, gibt es einen Aufruf im Internet für den Rosa-Luxemburg-Platz an der Volksbühne.

Die Polizei kündigte an, die Einhaltung der Abstandsregeln konsequent durchzusetzen. Man werde mit einer angemessenen Zahl von Beamten am Nachmittag am Rosa-Luxemburg-Platz sein und das Vorgehen an die Erfahrungen mit den Demonstrationen aus den vergangenen Wochen anpassen, kündigte eine Sprecherin am Freitag an. Erlaubt sind laut der Corona-Verordnung in Berlin derzeit nur Demonstrationen mit höchstens 20 Teilnehmern und ausreichend Abstand zwischen ihnen. Ohne Anmeldung ist derzeit eigentlich gar keine Kundgebung zulässig.