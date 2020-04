Erneute Demonstration gegen Corona-Regeln am Samstag

Einen Tag vor einer erneuten Demonstration gegen die Corona-Kontaktbeschränkungen in Berlin stand am Freitag zunächst noch nicht fest, mit welchen Bestimmungen und Auflagen die Menschen am Samstag überhaupt zusammen kommen dürfen.

Polizistinnen binden sich bei einer Demonstration gegenseitig den Mundschutz.

Blick auf die Volksbühne auf dem Rosa-Luxemburg-Platz.

Es gebe noch Gespräche mit dem Anmelder der Kundgebung nahe dem Rosa-Luxemburg-Platz , sagte eine Polizeisprecherin. Bis Freitagabend sollte es eine Klärung gebe. Schon an vergangenen Samstagen hatten einige hundert Menschen gegen die von ihnen befürchtete Einschränkung von Grundrechten demonstriert. Unter den Teilnehmern waren viele Verschwörungstheoretiker und Rechtspopulisten.

Erlaubt sind laut der Corona-Verordnung in Berlin derzeit aber nur Demonstrationen mit höchstens 20 Teilnehmern und viel Abstand zwischen den Menschen. Wie die Polizei verhindern will, dass sich erneut deutlich mehr Menschen versammeln, war noch unklar. Denkbar sind Absperrungen auf den Straßen rund um den Platz und die Volksbühne . Am vergangenen Samstag waren 260 Polizisten vor Ort. Wegen der Corona-Pandemie trugen viele von ihnen einen Mundschutz.

