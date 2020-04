Banken öffnen Filialen ab Montag schrittweise wieder

Bankkunden in Berlin haben demnächst wieder mehr Möglichkeiten, in die Filiale zu gehen.

Gut einen Monat nach Schließung von etwas mehr als der Hälfte ihrer 45 Privatkunden-Standorte in Berlin und Brandenburg will die Berliner Volksbank sie von Montag (27. April 2020) an nach und nach wieder öffnen, wie sie am Freitag mitteilte. Als Letzte sollen am 18. Mai die Filialen in Großbeeren und in Berlin-Adlershof wieder ans Netz gehen. Kunden werden gebeten, einen Mundschutz zu tragen. Zum Schutz der Berater vor dem neuartigen Coronavirus soll es Plexiglas geben, im Bedarfsfall auch Zutrittskontrollen.