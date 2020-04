Klöckner: Regionale Landwirtschaft ist «systemrelevant»

Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) hat die regionale Erzeugung und Vermarktung von Lebensmitteln als systemrelevant eingestuft. «Wir alle haben gesehen, was halbleere Regale oder kleinste Beeinträchtigungen von Lieferketten für unsere Verbraucherinnen und Verbraucher bedeuten», sagte Klöckner am Donnerstag nach einem Besuch auf einem Wochenmarkt in Kleinmachnow (Potsdam-Mittelmark).

© dpa

«Umso wichtiger ist die Gewissheit, dass regionale, saisonale Produktion gesichert und das Angebot für die Bürger verfügbar ist - dezentral», betonte die Ministerin. Die Systemrelevanz der regionalen Landwirtschaft zeige auch eine aktuelle Umfrage des Ministeriums. Danach habe mehr als jeder Dritte (39 Prozent) angegeben, dass die heimische Landwirtschaft in der aktuellen Situation an Bedeutung gewonnen habe.

«Besonders bei den Jugendlichen und jungen Erwachsenen messen 47 Prozent - fast die Hälfte der Befragten - der Landwirtschaft eine höhere Bedeutung zu als vor der Krise», sagte Klöckner. Diese Ergebnisse will das Ministerium in Kürze im aktuellen Ernährungsreport vorstellen.