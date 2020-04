Sibler: Strukturen für Hilfe an Kulturszene bilden

Bei der Hilfe für Künstler und die Kulturszene in der Corona-Krise müssen Bund und Länder aus Sicht des bayerischen Kulturministers Bernd Sibler eng zusammenarbeiten. «Es ist wichtig, möglichst bundeseinheitliche Strukturen auszubilden», sagte der CSU-Politiker der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Sibler ist in diesem Jahr Vorsitzender der Kulturministerkonferenz.

Zuvor hatten die Länder in einem Brief an Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) sowie die Minister für Finanzen und Wirtschaft, Olaf Scholz (SPD) und Peter Altmaier (CDU), zusätzliche Anstrengungen des Bundes gefordert.

Sibler begrüßte den Einsatz von Grütters und der Bundesregierung bei ersten Hilfsprogrammen. «Wir haben mit Fortschreiten dieser Krise aber einfach veränderte Situationen», sagte er.

«Wir müssen uns darauf einstellen, dass die Krise länger dauert. Da müssen wir Konzepte entwickeln.» Viele Vorschläge von Verbänden lägen auf dem Tisch. Sibler will ein Signal an Künstlerinnen und Künstler. «Wir wollen deutlich machen, dass wir uns weiter kümmern.» Bestimmte Gruppen seien bisher nicht durch die Hilfen erfasst. «Darauf müssen wir Antworten geben. Das ist der Hintergrund dieser Initiative.»

Sibler sieht auch in der föderal geprägten Kultur Gemeinsamkeiten. «Es gibt ja mittlerweile eine ganze Reihe von sich überlappenden Projekten zwischen Bund und Ländern. Es ist im Sinne der Erhaltung einer guten Kunst- und Kulturstruktur, dass wir uns gemeinsam anstrengen», sagte der CSU-Politiker. «Wenn diese Krise irgendwann vorbei sein wird, dann werden Kunst und Kultur Möglichkeit bieten für die Rückkehr in die Normalität des Leben.»