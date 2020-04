Weltweit erster Prozess gegen mutmaßliche syrische Folterer

Erstmals hat in Deutschland ein Strafprozess gegen zwei Männer wegen mutmaßlicher Beteiligung an syrischer Staatsfolter begonnen. Der Hauptangeklagte Anwar R. (57) ließ am Donnerstag vor dem Oberlandesgericht Koblenz über seinen Anwalt erklären, er werde sich frühestens am dritten Verhandlungstag (27. April) schriftlich zu den Vorwürfen äußern. Der zweite Angeklagte Eyad A. (43) will dagegen laut seinem Verteidiger schweigen.

© dpa

Die Bundesanwaltschaft spricht vom «weltweit ersten Strafverfahren gegen Mitglieder des Assad-Regimes wegen Verbrechens gegen die Menschlichkeit» (Aktenzeichen 1 StE 9/19). Der syrische Präsident Baschar al-Assad soll in seinem Bürgerkriegsland für eine grausame Folter-Maschinerie verantwortlich sein. Die Bundesanwaltschaft stützt sich in ihrer 104-seitigen Anklage auf Zeugenaussagen von zwei Dutzend mutmaßlichen Folteropfern.

Die beiden syrischen Angeklagten waren nach ihrer Flucht in Deutschland von mutmaßlichen Opfern erkannt und im Februar 2019 in Berlin und im pfälzischen Zweibrücken festgenommen worden. Die Anklage wirft Anwar R. Verbrechen gegen die Menschlichkeit 2011 und 2012 vor. Sie legt ihm 58-fachen Mord, Vergewaltigung und schwere sexuelle Nötigung in Syrien zur Last. Eyad A. ist wegen Beihilfe zu einem Verbrechen gegen die Menschlichkeit 2011 angeklagt.

Anwar R. soll in einem Gefängnis des Allgemeinen Geheimdienstes in der syrischen Hauptstadt Damaskus in leitender Funktion für die brutale Folter von mindestens 4000 Menschen verantwortlich gewesen sein. Mindestens 58 Gefangene seien an den Folgen gestorben. Dem in Zweibrücken festgenommenen Eyad A. wird vorgeworfen, mindestens 30 Demonstranten in das Foltergefängnis mit unmenschlichen Haftbedingungen gebracht zu haben. Die Anklage spricht von brutalen physischen und psychischen Misshandlungen. Die Opfer seien mit Schlägen, Tritten und Elektroschocks traktiert worden.

An dem Prozess nehmen auch mehrere der mutmaßlichen Folteropfer, die Zeugenaussagen gemacht hatten, als Nebenkläger teil. Das Verfahren begann am Donnerstag mit strengen Sicherheitsvorkehrungen und stand ganz im Zeichen des hochansteckenden Coronavirus: Nur jeder dritte Sitzplatz im Zuschauerbereich des größten Gerichtssaals in Koblenz durfte besetzt werden. Zahlreiche Prozessbeteiligten trugen Gesichtsmasken. Terminiert sind vorerst 24 Verhandlungstage bis zum 13. August.