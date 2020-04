Kita-Fahrplan: Rückkehr zum Normalbetrieb vor August anvisiert

So gilt der Anspruch künftig für alle Familien, in denen mindestens ein Elternteil einen in der Corona-Krise als systemrelevant eingestuften Beruf ausübt. Bisher mussten dafür zum Teil beide Elternteile in einer solchen Berufsgruppe arbeiten. Die entsprechende Liste wurde zudem erweitert, so um Logopäden, Zahntechniker oder Frachtpersonal auf Flughäfen . Sie umfasst nunmehr um die 100 Berufe in 14 Berufsgruppen, die nach mehreren Erweiterungen inzwischen weit über die ursprünglich definierten Kerntätigkeiten etwa bei Polizei, Feuerwehr oder im Gesundheitswesen hinausgehen.