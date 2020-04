Mehrere nächtliche Brände in Berlin

In der Nacht brannte zudem ein 150 Quadratmeter großer Schuppenanbau in der Straße Am Stichkanal in Lichterfelde . Die Brandbekämpfer konnten auch hier das Feuer löschen, niemand wurde verletzt. Laut «B.Z.» soll es sich um eine Lagerhalle einer Gärtnerei in einem Gewerbegebiet handeln. Die Brandursache war zunächst unklar.