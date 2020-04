Zusätzliche Ärzte und Pfleger für Berlin

Berlin hat über 1500 zusätzliche Fachkräfte für die medizinische und pflegerische Versorgung in der Corona-Krise gewonnen. Unter ihnen sind rund 1100 Ärzte, Studenten im Praktischen Jahr und mehr als 400 zertifizierte Pflegekräfte, wie Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) am Montag in Berlin bekannt gab. Das Personal werde kurzfristig innerhalb des ersten Halbjahres zur Verfügung stehen, so die Senatorin.

Das Landesamt für Gesundheit und Soziales Berlin habe ein Bündel an Maßnahmen sowohl bei den Prüfungen von inländischen Pflegekräften und Ärzten als auch bei den Verfahren zur Anerkennung ausländischer Pflegekräfte und Ärzten erfolgreich umgesetzt.