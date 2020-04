Drive-in für Corona-Tests auch in Mitte geplant

Der Zentrale Festplatz in Wedding solle zum Testplatz werden, sagte Dilek Kalayci (SPD) am Montag (20. April 2020) im Gesundheitsausschuss. Die Pläne des Bezirks sähen dies nach ihrem Kenntnisstand als Erweiterung im Rahmen der Kontaktnachverfolgung vor. Es sollen dort demnach bestimmte Kontaktpersonen von Infizierten getestet werden. Sie nehme an, dass es sich um ein ähnliches Konzept handle wie im Bezirk Neukölln: mit Tests nur mit Termin und nicht für jeden, der vorfährt, so Kalayci. Weitere Bezirke könnten nachziehen oder sich zu solchen Vorhaben zusammenschließen, sagte Kalayci. Sie würde dies begrüßen.