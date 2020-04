Bericht: Krankenhausmitarbeiter fordern Corona-Pakt

Tausende Krankenhausmitarbeiter fordern einem Bericht zufolge vom Senat im Zuge der Corona-Krise mehr Schutzausrüstung und mehr Geld.

Ein Schreiben, das die Details des geforderten Corona-Krankenhaus-Pakts enthalte, werde die Gewerkschaft Verdi in der kommenden Woche an die Senatskanzlei schicken, berichtete der «Tagesspiegel am Sonntag». Nach Verstreichen einer Frist von drei Wochen sei nach Informationen der Zeitung mit Protest in den Kliniken zu rechnen.