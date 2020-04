«Experiment Schulöffnung»: Amtsarzt bleibt skeptisch

Die geplante schrittweise Öffnung der Schulen in der Corona-Pandemie bleibt für den Reinickendorfer Amtsarzt Patrick Larscheid ein Experiment mit Risiken. «Bei 13- bis 14-jährigen Schülern auf einer Skireise reichte ein einziger Mensch, um rund 30 von ihnen anzustecken», sagte er. «Das macht uns unruhig.» Auch die Rolle von Kindern als Träger und Überträger des Virus sei bisher unklar. «Wir spielen Vabanque. Wir haben keine Zahlen dazu. Ich bin skeptisch, ob das Experiment Schulöffnung so gut geht», ergänzte er.

Die bisherigen Maßnahmen zur Eindämmung des Virus wertete Larscheid als großen Erfolg. «Was wir bisher in Deutschland geschafft haben, darauf können wir stolz sein», sagte er. Mit den ersten Lockerungen würden die Fallzahlen aber wieder zunehmen. Um welchen Faktor, sei unklar. Alternativen zu Lockerungen sieht der Mediziner aber nicht. «Die Gefahr liegt in der Wirtschaft. Und Menschen lange Zeit in geschlossenen Räumen zu lassen, tut niemandem gut.»