Pankows Bezirksbürgermeister für Verkürzung der Sommerferien

Pankows Bezirksbürgermeister Sören Benn hat sich dafür ausgesprochen, angesichts des Unterrichtsausfalls in der Corona-Krise die Schulferien zu verkürzen. Der Linke-Politiker stellte sich damit am Freitag hinter einen entsprechenden Vorstoß von Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU). Nach Schäubles Ansicht hätten Schüler so die Möglichkeit, den durch die Corona-Pandemie versäumten Stoff nachzuholen.

«Wir können auch an die Sommerferien rangehen, zum Beispiel an die letzten zwei Wochen», sagte Benn der «Berliner Zeitung». Man müsse eine solche Lösung «mindestens in die Abwägungen mit einbeziehen». «Diese Zeit würden wir gewinnen», so Benn. Berlins Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) lehnte den Vorstoß Schäubles hingegen als «nicht sinnvoll» ab, ähnlich wie etliche ihrer Länderkollegen.