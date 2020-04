Viermal Wagner: Deutsches Symphonie-Orchester plant Saison

Richard Wagner als Klangkünstler - das Deutsche Symphonie-Orchester (DSO) widmet sich in der kommenden Spielzeit dem Opernkomponisten gleich an vier Abenden. Dabei will das DSO Auszüge aus Wagner-Opern spielen, bei denen es vor allem auf Ton und Farben der Musik ankommt, wie das Orchester am Freitag mitteilte. «Lange habe ich mir mit Richard Wagner Zeit gelassen», sagte DSO-Chefdirigent Robin Ticciati. In den vergangenen Jahren habe er dann seine Werke mehr und mehr in seine Programme aufgenommen.

Auf dem Programm des Wagner-Zyklus im November stehen sowohl Auszüge aus Opern wie «Tristan und Isolde», «Walküre» und «Götterdämmerung» sowie von französischen Wagner-Zeitgenossen wie Claude Debussy und Héctor Berlioz. Die vier Konzerte werden von Gesprächen mit Musik- und Literaturwissenschaftlern begleitet.

In der kommenden Saison beteiligt sich das DSO auch an der von den Berliner Philharmonikern geplanten Biennale «Die Goldenen Zwanziger» mit vier Kurzopern aus den 1920er-Jahren. Auch will das Orchester die sogenannten «Symphonic Mobs» in der «Mall of Berlin» am Leipziger Platz fortsetzen, bei der jedes Jahr rund 1300 Laienmusiker zu einem gemeinsamen Auftritt zusammenkommen. In diesem Jahr beteiligt sich der Geigenvirtuose Christian Tetzlaff.

In diesem Jahr verzeichnete das DSO eine Auslastung von 84,4 Prozent (2018: 86 Prozent) und Karteneinnahmen in Höhe von 2,00 Millionen Euro (2018: 2,13 Mio.)