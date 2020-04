Handelsverband zur Lockerung: Leiden wird verlängert

Der Beschluss von Bund und Ländern zur schrittweisen Öffnung der Geschäfte in der Corona-Krise stößt auch beim Berliner Handel auf Kritik. «Geschäfte werden nach Kriterien geöffnet, die nicht unseren Anforderungen genügen», sagte der Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Berlin-Brandenburg, Nils-Busch Petersen. Der Verband habe stets gefordert, dass Entscheidungen sachlich begründet, transparent und nicht diskriminierend sein müssten. «Das ist nicht passiert», sagte Busch-Petersen.

Am Mittwoch hatten sich Bund und Länder darauf geeinigt, die Beschränkungen in der Corona-Krise bis zum 3. Mai zu verlängern. Lockerungen soll es dagegen für den Handel geben: Kleinere Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von bis zu 800 Quadratmetern dürfen demnach ab der kommenden Woche wieder öffnen. In Brandenburg soll das voraussichtlich ab dem 27. April der Fall sein. Das Land will sich aber mit Berlin abstimmen, das sein Vorgehen am Donnerstag festlegen will.