Berliner Schulen sollen ab 27. April schrittweise öffnen

Seit rund vier Wochen sind Berlins Schulen geschlossen, jetzt sollen sie wieder öffnen.

Die Rückkehr zum normalen Schulalltag ist das noch nicht. Aber immerhin kommen nach den Plänen der Senatsverwaltung für Bildung zunächst die Zehntklässler am Montag, 27. April, zurück in die Schulen. Für sie stehen dann die Vorbereitungen auf die Prüfungen für den Mittleren Schulabschluss (MSA) an, teilte die Senatsverwaltung für Bildung am Donnerstag (16. April 2020) auf Twitter mit. Im nächsten Schritt beginnen am 4. Mai die elften Klassen an Gymnasien, die neunten und zwölften Klassen an den Integrierten Sekundarschulen (ISS) und die sechsten Klassen an den Grundschulen.