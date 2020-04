Coronavirus in Pflegeheimen: Bisher ein großer Ausbruch

Nach einer Welle von Coronavirus-Infektionen in einem Berliner Pflegeheim Anfang April sind die meisten Bewohner genesen oder auf dem Weg der Besserung. Sie hoffe, dass die Quarantäne für das Hermann-Radke-Haus im Stadtteil Britz am Mittwoch aufgehoben werde, sagte Marion Timm, Geschäftsführerin des Diakoniewerks Simeon.

Insgesamt hatten sich 23 der 88 Bewohner und 6 Mitarbeiter mit dem Virus infiziert. In der Zeit danach habe es sechs Todesfälle unter alten Menschen gegeben, von denen drei in direktem Zusammenhang mit dem Virus standen, berichtete Timm. Alle Toten hätten Vorerkrankungen gehabt.

Bei acht Trägern von Pflegeeinrichtungen in Berlin, Brandenburg und der schlesischen Oberlausitz, die Mitglied im Diakonischen Werk sind, gibt es inzwischen mit Corona infizierte Menschen - sowohl Pflegebedürftige als auch Mitarbeitende, berichtete Sprecherin Anne-Katrin Hennig. Erkrankte Bewohner würden in Abstimmung mit dem zuständigen Gesundheitsamt in ihrem Einzelzimmer betreut. Die Einrichtungen stimmten mit den Gesundheitsämtern intern ab, ob Erkrankte auch gemeinsam in einem Zimmer untergebracht werden können, um soziale Isolation zu vermeiden.