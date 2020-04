Müller: Lockerungen der Corona-Regeln frühestens ab 27. April

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) geht davon aus, dass die Ausgangsbeschränkungen wegen der Coronakrise nicht vor 27. April gelockert werden.

Lockerungen könne es «frühestens ab 27. April, eventuell auch erst ab 1. Mai» geben, sagte Müller am Dienstag (14. April 2020) in einem Interview der RBB-Welle Radio eins. «Ab kommendem Montag wird es wahrscheinlich nicht sein», fügte er hinzu. Dann laufen die bisherigen Bestimmungen zu Kontaktverboten, Geschäfts- oder Schulschließungen aus. Müller verwies auf die am Mittwoch geplante Telefonkonferenz der Ministerpräsidenten mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU). Dann beginne die Diskussion über mögliche Lockerungen erst.