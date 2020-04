Ostern: Polizei kontrolliert Corona-Regeln

Die Parkanlagen seien eher mäßig bis wenig besucht, sagte ein Polizeisprecher am Nachmittag. Die Polizei kontrollierte die Einhaltung der Corona-Regeln am Samstag nach eigenen Angaben mit rund 500 Einsatzkräften. Auch in Wäldern und auf dem Wasser achteten die Beamten - teilweise in Zivil - etwa auf die Einhaltung des Mindestabstands. Im Gegensatz dazu berichteten dpa-Reporter am Vormittag von langen Schlangen auf Märkten, vor Blumenläden und in Lebensmittelgeschäften. Vor manchen Supermärkten standen Berliner in langen Schlangen an. Während manche Geschäfte Personal für die Einhaltung der Kontaktsperre einsetzten, gab es an anderen Orten kaum die Chance, den vorgeschriebenen Abstand einzuhalten.