Katja Riemann bei Corona-Hotline für freiwilliges Engagement zu hören

Für freiwilliges Engagement in der Corona-Krise gibt es nun in allen Berliner Bezirken eine Koordinierungsstelle.

Angebot will Freiwillige und Hilfebedürftige zusammenbringen

Mit dem Angebot sollen Freiwillige in ihrem Kiez mit Menschen zusammengebracht werden, die Hilfe brauchen. Mehr als 2000 Menschen hätten sich in den ersten Wochen gemeldet, um anderen zu helfen. Etwa 300 Mal sei Unterstützung angefragt und vermittelt worden. Die Berliner Staatssekretärin für Bürgerschaftliches Engagement, Sawsan Chebli, lobte die «wichtige Arbeit», die gerade jetzt in der Zivilgesellschaft geleistet werde. «Die Bereitschaft zu helfen, die Solidarität ist gigantisch», erklärte sie.