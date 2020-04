Köhler: Hoffnung auf baldige Wieder-Eröffnung von Eis-Café

Der frühere Fußball-Profi Benjamin Köhler ist froh, seine Expansionspläne als Unternehmer noch nicht vor Coronavirus-Krise vollzogen zu haben. Vor rund anderthalb Jahren eröffnete der 39-Jährige das Eiscafé «La Luna» in einer Berliner Mall und wollte zuletzt ein weiteres in der Hauptstadt aufmachen. «Wir waren schon sehr weit, es waren nur noch Details zu besprechen», sagte Köhler der Deutschen Presse-Agentur. «Im Nachhinein sage ich: Zum Glück habe ich nicht unterschrieben, dann würde ich jetzt drauf sitzen.»

Vor gut drei Wochen hatte sich Köhler entschieden, sein Eiscafé vorübergehend zu schließen. «Die Leute waren schon kaum noch draußen, ich habe es an den Umsatzzahlen gemerkt. Es kostete mich mehr, den Laden offenzuhalten als zuzumachen», sagte der frühere Profi, der seine Karriere 2017 beim 1. FC Union Berlin beendet hatte. «Ich nehme es jetzt so hin und hoffe, dass wir in ein paar Wochen wieder aufmachen können.» Der Verkauf von Eis aus dem Fenster würde sich nicht rentieren, auch da die Zahl an Besuchern in der Mall derzeit deutlich gesunken sei.