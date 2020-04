IHK kritisiert Finanzhilfen des Senats für den Mittelstand

Viele mittelständische Berliner Betriebe sind laut der Industrie- und Handelskammer irritiert über die angekündigten Finanzhilfen des Landes. «Bei uns stehen die Telefone nicht still. Die Empörung über die mangelnde Unterstützung des Senats für den Berliner Mittelstand wächst», sagte IHK-Präsidentin Beatrice Kramm am Mittwoch. Es formiere sich branchenübergreifender Protest gegen die einseitige Förderpolitik von Rot-Rot-Grün.

Der Berliner Senat hatte am Dienstag im Rahmen eines Nachtragshaushalts beschlossen, auch den mittelständischen Betrieben in der Coronakrise zu helfen und dafür 60 Millionen Euro zugesagt. Kramm kritisierte, der Senat bleibe mehr als vage, ob es sich um Zuschüsse oder nicht doch wieder um Kredite handele.

Kredite alleine reichen aus Sicht der IHK nicht aus. «Konkrete, verlässliche Unterstützungszusagen sehen anders aus, die Politik lässt den gesamten Berliner Mittelstand weiter im Stich», kritisierte Kramm. Laut der IHK gibt es in Berlin in der Größenklasse von 10 bis 250 Beschäftigten rund 20 000 Unternehmen, die 1,3 Millionen Menschen einen Job geben, aber bisher nicht von Zuschüssen profitieren, wie sie an Kleinstunternehmen und Solo-Selbstständige ausgezahlt wurden.