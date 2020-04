Studiengang Öffentliche Verwaltung: Land vergibt Stipendien

Das Land Berlin bietet zum nächsten Wintersemester erstmals 60 Stipendien für den Studiengang Öffentliche Verwaltung an. Das Angebot richtet sich an Studierende im ersten, zweiten und dritten Fachsemester an der Hochschule für Wirtschaft und Recht, wie die Senatsverwaltung für Finanzen am Mittwoch mitteilte. Der Senat wolle so dringend benötigte Fachkräfte für den Verwaltungsdienst gewinnen.

Die Stipendiatinnen und Stipendiaten erhalten bis zum Bachelorabschluss eine finanzielle Unterstützung in Höhe von 850 Euro brutto pro Monat. Nach den Studiengängen Soziale Arbeit und Verwaltungsinformatik ist Öffentliche Verwaltung den Angaben zufolge der dritte Studiengang, für den vom Land Stipendien vergeben werden.