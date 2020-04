Berlin sagt Erinnerung an Weltkriegsende ab

«Wir gehen von der Straße runter», sagte Moritz van Dülmen, Geschäftsführer der federführenden Kulturprojekte Berlin, der dpa. Bei aller Hoffnung auf Lockerungen in der Corona-Krise sei ein Angebot mit großen Feierlichkeiten am 8. Mai nicht die richtige Idee. Vergleichbare Veranstaltungen der Kulturprojekte locken sonst bis zu 250 000 Besucher an.