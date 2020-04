Ohne Ausnahme: Keine gemeinsamen Gebete bei Kontaktsperren

Nach der Menschen-Ansammlung vor einer Moschee hat die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Annette Widmann-Mauz, betont, dass es in Zeiten der Corona-Beschränkungen auch für gemeinsame Gebete vor Ort keine Ausnahme geben darf.

Dies sagte die CDU-Politikerin der «Welt» (06. April 2020). Gesundheit gehe vor. «Jetzt kommt es auf Jede und Jeden an.» Dem Bericht zufolge will Widmann-Mauz am Dienstag mit muslimischen Verbänden darüber sprechen, was ab dem Ramadan-Beginn am 23. April 2020 zu beachten sei, sollten die Kontakt-Beschränkungen dann noch andauern.

