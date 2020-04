Katholisches Institut lässt Gottesdienstverbot prüfen

Der Propst des römisch-katholischen Instituts St. Philipp Neri in Berlin, Gerald Goesche, hält eine gerichtliche Überprüfung des aktuellen Gottesdienstverbots für notwendig. Die Religionsfreiheit gehöre zu den grundgesetzlich verbrieften Rechten. Ein Verbot von Gottesdiensten wegen der Corona-Krise stelle somit einen schwerwiegenden Eingriff in die Grundrechte dar, kritisierte Goesche am Sonntag. «Deshalb hat sich der Freundeskreis unseres Instituts dazu entschlossen, den Rechtsweg zur Überprüfung zu beschreiten und einen entsprechenden Antrag beim Verwaltungsgericht eingereicht.» Ein Sprecher des Gerichts erklärte, der Antrag sei eingegangen. Es soll im Lauf der Woche über ihn entschieden werden.

Goesche erläuterte, mit diesem Schritt solle geklärt werden, ob es gerade in der Karwoche und zu Ostern öffentliche Gottesdienste mit bis zu 50 Teilnehmern geben könne. «Vor drei Wochen hat es noch diese Möglichkeit gegeben. Wir haben seinerzeit den Berliner Vorgaben entsprechend Listen geführt und alle Gottesdienstbesucher erfasst. In der Kirche selbst konnten und können wir den geforderten Abstand von mindestens 1,5 Metern zwischen den Gläubigen gewährleisten. Darin haben wir Übung», so Goesche.

Der Propst betonte, dass man sich vor Infektionen mit dem Covid-19-Virus schützen müsse. Auch unter den Gläubigen gebe es die Furcht vor Ansteckung. Deshalb seien Vorsichtsmaßnahmen wichtig. «Es muss jedoch einen Mittelweg geben zwischen einem totalen Verbot und einer kompletten Freigabe.»

Das 2004 gegründete Institut St. Philipp- Neri ist nach Angaben des Freundeskreises eine Gemeinschaft apostolischen Lebens päpstlichen Rechts und damit direkt dem Papst in Rom unterstellt. Es hat seinen Sitz in der Graunstraße in Gesundbrunnen. Die Gottesdienste finden in der dortigen St.- Afra-Kirche statt.