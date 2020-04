Zwei Millionen Schutzmasken aus China in Berlin angekommen

In Berlin sind zwei Millionen Atemschutzmasken und 300 000 Schutzkittel aus China angekommen.

Sie sind am Samstag (04. April 2020) am Flughafen Leipzig/Halle eingetroffen. Die Bundeswehr habe sie dort abgeholt und nach Berlin gebracht, sagte Senatssprecherin Melanie Reinsch am Sonntagmorgen. Die Schutzmasken und -kittel sollen ab Montag in Berlin unter anderem an Kliniken, Pflegeheime und die Polizei verteilt werden. Zuvor hatte der «Spiegel» darüber berichtet.